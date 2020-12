21 nye koronasmitta i Drammen

innenriks

18 av dei er nærkontaktar av tidlegare kjende tilfelle, medan smittevegen er ukjend for to. For den siste går smittesporinga føre seg framleis.

Trenden den siste tida viser at talet på smittetilfelle i Drammen kommune er på veg nedover, skriv kommunen. Det totale smittetrykket er likevel framleis høgt, og dei siste 14 dagane er det påvist smitte hos 248 personar.

– Drammen har framleis eit høgare smittetrykk enn det Oslo har. Ja, vi har klart å avgrense smittespreiinga samanlikna med korleis situasjonen var i midten av november, og det skal vi alle vere veldig glade for, men det er framleis mykje smitte ute i lokalsamfunnet vårt, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

På det siste døgnet er det påvist smitte ved ein skule, ein barnehage og ved eit bu- og omsorgssenter.

(©NPK)