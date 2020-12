Ammoniakklekkasje i Ølen

innenriks

Politiet melder på Twitter at nokre av arbeidarane har pusta inn damp og er kvalme, men at alle arbeidarane er gjort greie for av bedrifta. Politiet kjenner ikkje til kor mange det er snakk om. Det er ikkje meldt om skadde.

På spørsmål om kor alvorleg situasjonen er, seier operasjonsleiar at ein ammoniakklekkasje i utgangspunktet har eit veldig stort potensial, og at ein har ein tryggingsavstand på 300 meter.

– Det er ein del folk på staden som har samla seg. Naudetatane har fleire tankar i hovudet på same tid, og har i tillegg til det tidskritiske òg tankar om smittevern, seier operasjonsleiar Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt.

Brannvesenet har lokalisert lekkasjen og den vart stansa klokka 9.29, men det er noko damp igjen.

Politi og naudetatane er framleis på staden og det blir jobba med utlufting.

(©NPK)