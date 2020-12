DSA: Ingen fare i Noreg etter alvorleg hending ved finsk atomreaktor

innenriks

Atomreaktoren på det finske Olkiluoto-atomkraftverket er stengd etter det som blir omtalt som «ei alvorleg hending», men på den norske sida av grensa er det ingen grunn til otte, ifølgje beredskapssjef Astrid Liland i DSA.

Heller ikkje på finsk side av grensa er det nokon fare.

– Det er det ikkje. Det vart tidleg gitt beskjed frå finske styresmakter om at det ikkje var nødvendig med noko tiltak for befolkninga rundt anlegget. Det var ikkje naudsynt med jodtablettar, halde seg innandørs, eller slike tiltak ein vanlegvis ville beordre viss det var eit reelt uhell, seier Liland til NTB.

DSA opplyser at dei har fått melding frå finske styresmakter om at reaktoren er under kontroll, men kva som er årsaka til nedstenginga er framleis ikkje kjend.

– Dei har sjølve sagt at dei ikkje veit kva som er årsaka til at det vart auka strålingsverdiar, noko som gjorde at reaktoren vart stengt ned automatisk. Dei skal undersøkje saka, seier Liland.

Driftsforstyrringa forårsaka høgare strålingsnivå inne i anlegget, men det finske strålevernet (Stuk) opplyser at det ikkje er noka auka stråling utanfor anlegget. Strålingsnivået i området rundt anlegget blir rapportert å vere på normalt nivå. DSA har lese av dei finske målestasjonane som stadfestar dette.

– Vi har følgt med etter at vi fekk varselet, men vi ser ikkje nokon umiddelbar fare sidan Finland rapporterer at dei har kontroll. Tryggingssystema fungerer, og situasjonen er stabil, seier beredskapssjefen til NTB.

