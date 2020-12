Fleire hundre personar kan ha fått ugyldig nedsett pensjon

innenriks

Feilen vart avdekt etter at Sivilombodsmannen undersøkte ei klage frå ein person som hadde fått kutt i pensjonen.

Ombodsmannen avdekte at Skatteetatens vedtak vart fatta etter at tidsfristen for avgjerda hadde gått ut. No blir det frykta at rundt 400 personar totalt kan vere ramma av feilen.

– Vi beklagar denne saksbehandlingsfeilen og ryddar no opp, seier seksjonssjef Lene Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til Rett24.

Skatteetaten er i gang med å gjennomgå saker heilt tilbake til 1993 og vil kontakte ramma personar.

