Helseministeren støttar streng koronajul i Oslo

innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) opplyste torsdag at Oslo kommune forlengjer den sosiale nedstenginga av hovudstaden til 7. januar. Dermed skjer julefeiringa i Oslo med strengare koronatiltak enn dei fleste stadane i landet.

Den nasjonale grensa om at kvar husstand kan ha opptil ti gjester to gonger i jula vil ikkje gjelde for Oslo. Der er det ei maksgrense på ti personar totalt, og eit råd om at ein ikkje møter fleire enn ti personar i veka.

Regjeringa har vore tydeleg på at kommunar kan setje inn lokale tiltak som er strengare enn dei nasjonale tilrådingane. Derfor gir helseminister Høie si støtte til avgjerda frå byrådet.

– Ut frå smittesituasjonen i Oslo har eg forståing for at Oslo kommune har strengare reglar for juleselskap enn resten av landet. Smittetala i hovudstaden har gått ned, men er framleis på eit høgt nivå. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet tilrår òg å vidareføre dei strenge tiltaka for Oslo, seier Høie.

