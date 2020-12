Koronavennleg lyslenke hylla fredsprisvinnaren frå Oslos gater

innenriks

I eit normalår tek fredsprisvinnaren imot hyllinga frå folket frå balkongen på Grand Hotel etter ein lang dag med seremoniar. Årets fredsprisdag vart heilt annleis, på grunn av koronapandemien.

Utdelinga i år vart ein digital seremoni, der vinnaren, FNs matvareprogram (WFP), tok imot prisen i Roma. I Oslo rådhus, der prisen vanlegvis blir delt ut, var det i staden ein pressekonferanse om koronatiltak i jula som stod på programmet.

Torsdag kveld samla rundt 100 personar seg utanfor Grand Hotel, der dei heldt opp lys for å danne ein menneskeleg lyslenke. Ingen fredsprisvinnar var på balkongen for å vinke tilbake.

Sjølvsagt skulle vi gjerne ha vinka til fredsprisvinnaren, men det handlar til sjuande og sist om saka og om å vise at vi er mange òg i Noreg som følgjer med på dette arbeidet, seier Oda Andersen Nyborg, leiar i Noregs Fredsråd, og ein av arrangørane av lysmarkeringa, til NRK.

Ho støttar fråsegna som WFP-sjefen David Beasley kom med i Roma, der han sa at det å gi folk maten dei treng for å overleve, er eit spørsmål som handlar om politisk vilje og prioriteringar.

– Det er viktig å markere at vi er over 20 tilslutta organisasjonar som stiller oss bak den bodskapen her i Noreg, seier Nyborg.

