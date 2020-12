Mann frå Finnmark frifunnen for valdtekt og menneskehandel

innenriks

Då saka var oppe i Aust-Finnmark tingrett i februar vart mannen dømd til fem år og åtte månader i fengsel for valdtekt, menneskehandel og dokumentforfalsking. Han vart òg dømd til å betale den fornærma kvinna ei oppreisning på 175.000 kroner og dessutan 25.000 i tapte lønnsinntekter.

Mannen anka dommen og no har lagmannsretten komme til motsett resultat. Mannen er frifunnen for alle skuldingar om valdtekt og menneskehandel. Han er òg frifunnen for det sivile kravet om erstatning.

Saka oppstod etter at mannen i 2018 kom i kontakt med ei colombiansk kvinne på internett. Kvinna reiste til Noreg med det formålet at dei to skulle finne ut om dei skulle innleie eit forhold. Det var i denne samanhengen dei påståtte valdtektene skal ha funne stad.

– Det herskar samla sett tvil om fornærma har forklart seg riktig om dei påståtte overgrepa. Lagmannsretten noterer at faktum til domfelling krev at det ikkje herskar rimeleg tvil, og i dette tilfellet er dette beviskravet ikkje oppfylt, står det i dommen.

Kvinna jobba òg utan arbeidskontrakt og lønn på restauranten til mannen. Sjølv om lagmannsretten meiner arbeidet ikkje har hatt karakter av å vere tvangsarbeid, gav dei kvinna medhald i eit lønnskrav på 26.000 kroner.

– Lagmannsretten legg til grunn at fornærma har jobba i eit større omfang enn ho har fått betalt for. Ho har dermed krav på å få betalt uteståande lønn, skriv lagmannsretten i dommen.

Forholda skjedde mellom august og september 2018.

Mannen vart likevel dømd til 60 dagars fengsel utan vilkår for å ha forfalska opplysningar i eit flysertifikat som han sende til ein potensiell arbeidsgivar i utlandet. I ettertid angra han likevel på forfalskinga og sende då kopi av det ekte sertifikatet. Han fekk ikkje jobben.

(©NPK)