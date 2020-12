Meklinga i kyrkjeoppgjeret er i gang

innenriks

Torsdag og fredag møtest Arbeidsgivarorganisasjon for kyrkjelege verksemder KA og ti av dei 22 fagforeiningane for kyrkjeleg sektor hos Riksmeklaren.

Dei ti fagforeiningane braut forhandlingane med KA 29. oktober og natt til 30. oktober. Forhandlingane med dei resterande tolv fagforeiningane er sette på pause til etter meklinga.

Ei av årsakene til brotet er usemje om kompensasjon til prestar etter at det ikkje lenger følgjer prestebustad med stillingane. Ein avtale om mellombels lønnskompensasjon på fem lønnstrinn går ut i 2021, og KA vil ikkje vidareføre han. Fagforeiningane ønskjer ei permanent fjerning av dei fem lågaste lønnsalternativa for prestane.

– Arbeidsgivar ønskte altså ikkje å vere med på å sikre at prestar har dei same lønnsvilkåra framover som vi har hatt dei siste åra. Det gjer meg svært bekymra både for rekruttering av nye prestar og for mobiliteten blant prestane som allereie er tilsette, seier Presteforeningens forhandlingssjef Kristian Mollestad, ifølgje Fri Fagbevegelse.

– Ved å heve garantilønna med inntil rundt 60.000 kroner for prestane, medan andre tilsette får eit påslag på 1.000 til 2.000 kroner, vil oppgjeret få ein profil som vi ikkje ønskjer, og som ikkje bidreg til eit heilskapleg lønnssystem for sektoren, seier forhandlingsleiar Mona Charlotte Sjødal på nettsidene til KA.

Fristen for å bli samde er fredag. Dersom partane ikkje blir samde, blir det streik frå laurdag morgon.

– Vi håpar sjølvsagt på ei løysing i meklinga, men førebur oss på konflikt, seier leiar for Fagforbundet teologene, Thore Wiig Andersen, til nettsida til forbundet.

