Nakstad: Råda for julefeiringa er tydelege og kan få ned smittenivået

innenriks

Torsdag la Oslo kommune fram råda sine for julefeiringa, samtidig som Helsedirektoratet sende ut ei presisering om kva som er dei nasjonale råda.

Kort fortalt er dette situasjonen:

I Oslo kan ein ha maks ti personar i ein sosial samankomst. Dette er regulert av ei forskrift, og brot på dette kan straffast med bøter. Samtidig gjeld rådet om at du kan treffe maks ti personar over ei veke. Det betyr at du etter lova kan ha fleire juleselskap på rad, men du bryt då rådet om kor mange sosiale kontaktar du kan ha.

– Over ei veke skal du telje kor mange du møte frå måndag til måndag. Du skal maks ha ti private kontaktar gjennom ei veke, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Overnatting betyr to besøk

Nasjonalt er det slik at det er eit generelt råd om at du ikkje kan ha fleire enn fem gjester. Dette blir det gitt eit unntak for i jula, der du kan ha maks ti gjester to gonger i jula.

Det betyr at ein familie på 5 kan ha totalt 15 personar i eit juleselskap to gonger i jula.

Samtidig er det sånn at viss gjestene overnattar, tel det som to dagar, og viss du sjølv har vore i eit juleselskap med meir enn fem gjester, kan du berre ha eitt sjølv. Dei nasjonale tilrådingane er eit råd, ikkje eit forbod etter lova.

– Veldig tydelege råd

– Er de bekymra for at folk blir forvirra av kva som er råd og kva som er regel her og der?

– Eg trur det viktigaste er at alle set seg inn i dei nasjonale råda og følgjer dei, og deretter tek ein sjekk med reglane i eigen kommune, om dei er strengare på nokre punkt, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

– Vi meiner at dei nasjonale råda for jula har vorte veldig tydelege, men det er viktig at norske kommunar kan tilpasse råd og reglar til den lokale smittesituasjonen, seier Nakstad.

Trur på smittefall

Han meiner dei nasjonale råda er nok for dei aller fleste kommunane i landet, men understrekar at fleire kan gjere som Oslo og innføre eigne reglar eller råd.

Viss ingen går i fella, men passar seg for fristinga om ikkje å følgje tilrådingane, kan smittetala gå ned, meiner Nakstad.

– Vi trur at smittenivået kan falle òg gjennom jula, men at det blir veldig viktig å avgrense smittespreiing etter jul, spesielt for personar som kjem heim frå julefeiring i utlandet og har karanteneplikt, seier han.

