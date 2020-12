Nobelprisar blir sende med post i år

innenriks

Koronapandemien har ført til at Nobelinstituttet i Noreg og Nobelstiftelsen i Sverige måtte bruke fantasien for å løyse korleis prisutdelinga i år skulle skje. Smittevern og reiserestriksjonar har ført til at den årlege høgtidlege seremonien vil skje digitalt, melder NRK.

For første gong i historia skal Nobels fredspris ikkje blir delt ut i Noreg. Mottakaren, FNs matvareprogram, vil få prisen overlevert i Roma der FN-organisasjonen har hovudkontoret sitt. Medaljen og diplomet er sendt frå Oslo til den norske ambassaden i Roma, fortel direktøren ved Nobelinstituttet Olav Njølstad.

Også resten av Nobelprisane som normalt blir delte ut i Sveriges hovudstad Stockholm, blir sende med diplomatisk kurerpost. Prisane blir delte ut til elleve prisvinnarar i tre ulike land – Tyskland, Storbritannia og USA.

– Ambassadøren eller konsulen vil halde ein tale, og så vil prisvinnaren hente medaljen og diplomet på eit bord, fortel leiar Lars Heikensten i Nobelstiftelsen.

Eitt av krava til vinnarane av Nobelprisen er at dei må halde ei forelesing innan eit halvt år etter prisutdelinga. Etter den årlege prisutdelinga vil foredraga skje digitalt medan eitt vert levert skriftleg.

Det norske nobelinstituttet tek derimot sikte på at fredsprismottakaren skal halde foredraget sitt i Oslo før sommaren, så sant smittesituasjonen tillèt det. Før foredraget er halde vil ikkje prispengane utbetalast.

(©NPK)