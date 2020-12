Organisasjonar skuffa over at fysisk aktivitet i skulen forsvinn

innenriks

– At regjeringa vel å fjerne vedtaket om ein time fysisk aktivitet om dagen i skulen, kan berre botne i mangel på kunnskap og forståing for folkehelsearbeid. Det er trist at eit så viktig verkemiddel blir fjerna, seier forbundsleiar Gerty Lund i Fysioterapeutforbundet.

I 2017 vedtok Stortinget at alle elevar i 1.–10. klasse skal ha éin time med fysisk aktivitet om dagen. I årets statsbudsjett er denne planen skrinlagt.

Alliansen, som består av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norges idrettsforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske legeforening, er skuffa over at Kristeleg Folkeparti ikkje prioriterte tiltaket i budsjettforhandlingane.

– Med dei andre drastiske tilbakeslaga for folkehelsa i dette statsbudsjettet ville det hatt betydning. Her har KrF svikta folkehelsa, og løftet er avlyst, seier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

