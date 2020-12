Oslo forlengjer nedstenging, opnar opp for vanskelegstilte

innenriks

– Jula 2020 kjem ikkje til å bli som vanleg. Men heldigvis ser det ut til vi kan gå inn i jula med ei positiv utvikling i smittesituasjonen, sa byrådsleiar Raymond Johansen på pressekonferansen på torsdag.

Sjølv om smitten har gått tydeleg ned, har nedgangen stoppa opp denne veka. Derfor meiner byrådet at det er for tidleg å gjere store lettingar i Oslo no.

– Vi må få slått smitten ned før vi kan opne opp. Derfor har byrådet vedteke å vidareføre den sosiale nedstenginga av Oslo ut året, seier Johansen.

Ny vurdering av tiltaka skjer 7. januar. Inntil då har byrådet bestemt at maksimalt ti personar kan samlast i private samankomstar i Oslo.

Viruset trivst i storbyar

– Smittetrykket i Oslo er mykje større enn i det meste av landet. Mest sannsynleg må vi leve med strengare reglar i Oslo enn i resten av landet til denne pandemien er over. Vi er fleire folk, vi bur og omgår kvarandre tettare. Virus trivst betre i storbyar, rett og slett, sa byrådsleiaren.

Samtidig meiner byrådet ar det er rom for å gjere nokre mindre lettingar sidan smittetala går nedover, og det ser ut til at ein har kontroll over situasjonen.

Dette gjeld spesielt for vanskelegstilte, fritidsklubbar, gudstenester og andre livssynssamlingar.

Opnar litt opp

For julearrangement for vanskelegstilte opnar kommunen opp for opptil 20 deltakarar om gongen.

– Folk med rusproblem, bustadlause, barn og unge i ein vanskeleg situasjon eller andre utsette grupper kan vere avhengige av slike arrangement for å få eit lyspunkt i julehøgtida. Vi gjer derfor eit unntak frå arrangementsforbodet for slike alternative julearrangement, sa Johansen.

Også for julegudstenester og andre livssynssamlingar blir det opna for opptil 20 deltakarar om gongen.

– Kyrkjer og andre trus- og livssynssamfunn er viktige samlingsstadar for folk i jula. Det må vere faste sete, minst 1 meters avstand og streng praktisering av smittevernet.

Same mengd gjeld for fritidsklubbane. Her blir det opna for at fritidsklubbane kan gi eit tilbod til inntil 20 ungdommar om gongen for aldersgruppa mellom 13 og 19 år.

– Ha minst mogleg kontakt

Sjølv med avgrensingar på kor mange som kan samlast, vil mobiliteten auke på grunn av juleferien. Byrådsleiaren kjem med ei klar formaning om å vere forsiktige og følgje smittevernreglane.

– Viss vi skal kunne lette meir på tiltaka i januar, er vi heilt avhengige av at alle som reiser ut og inn av byen dei neste vekene, tek ansvar for å unngå smittespreiing, sa Johansen.

– Skal du reise i jula, vil eg på det sterkaste tilrå deg til å ha minst mogleg sosial kontakt før og etter at du reiser. Slik kan du unngå å ta med deg smitte ut av byen, eller tilbake til byen.

