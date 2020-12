innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen seier på pressekonferansen på torsdag at det er nødvendig å vidareføre nedstenginga trass i positiv smitteutvikling i Oslo den siste tida.

– Vi kan ikkje risikere at julefeiringa gjer at smitten aukar kraftig. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er heilt klare: Vi blir tilrådde å vidareføre dei strenge tiltaka som gjeld for Oslo, seier Johansen.

Derfor blir nedstenginga vidareført til over nyttår, med nokre justeringar.