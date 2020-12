innenriks

– Vi opnar for at fritidsklubbane kan gi eit tilbod til inntil 20 ungdommar om gongen for aldersgruppa mellom 13 og 19 år. For mange ungdommar er fritidsklubbane eit viktig haldepunkt, og her kan smittevernet haldast oppe på ein god måte, seier byrådsleiar Raymond Johansen.

– Dette håpar vi kan bidra til mindre isolasjon og einsemd i jula og meir samhald, seier byrådsleiaren.

Den sosiale nedstenginga i hovudstaden blir vidareført til 7. januar.

