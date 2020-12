Rådmann sparka etter svindelen til medarbeidaren i Tana

innenriks

Kommunestyret avslutta arbeidsforholdet til Aslaksen torsdag. Han får to år med etterlønn, skriv NRK.

Ein kommunalleiar er sikta for å ha svindla Tana kommune saman med eit firma på Hamar. Svindelen har truleg gått føre seg sidan 2010, og det kan vere snakk om 12 millionar kroner. Kommunen og Aslaksen fryktar likevel at svindelen har gått føre seg sidan 2000, då mannen først vart tilsett i kommunen.

Ordføraren i Tana, Helga Pedersen (Ap), understrekar at alt ansvar for underslaget ligg hos den svindelsikta. Men rådmannen hadde ansvar for systema som skal kontrollere pengeflyten i kommunen.

