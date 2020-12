Raymond Johansen: – Danmark opna nok opp for tidleg

innenriks

I Danmark har smittetala stige kraftig den siste tida. Johansen viser til Danmark for å forklare kvifor det er vanskeleg å opne opp etter ein periode med sosial nedstenging.

– I Danmark, som vi jo har følgt veldig tett, har ein sannsynlegvis ikkje vore flinke nok til å halde avstand, og opna opp for fort. Som vi sa i sommar er det lettare å stengje ned enn å opne opp, og erfaringane frå i sommar er kanskje at vi opna opp for tidleg, seier Johansen.

– Det er ting som no er positive. Vi får håpe verkeleg at vi greier å få det til. Men vi går inn i tunge månader no, seier byrådsleiaren.

