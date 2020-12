SV vil skrote kravet om helseattest for eldre sjåførar

innenriks

Aldersgrensa for helseattest for eldre vart i fjor heva til 80 år. Men SVs transportpolitiske talsperson meiner dette ikkje er nødvendig.

– Dei eldre er generelt ikkje overrepresentert i ulykkesstatistikken, og det er ikkje nokon gode, faglege grunnar til at eldre sjåførar skal behandlast annleis enn yngre, seier Nævra i ein e-post til NTB.

Han understrekar at kravet er fjerna i både Sverige og Danmark.

– Forenklingsforslag er Frp alltid positive til, også for eldre, seier kommunikasjonssjefen i partiet Kjetil Løset til NTB.

Han meiner at testen ikkje har ein reell funksjon og at den generelle gode helsa til nordmenn gjer at det ikkje er grunn til å tru at personar over 80 ikkje trygt kan køyre bil.

