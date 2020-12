Økokrim-sjefen: Koronabedrageri svekkjer tilliten i samfunnet

innenriks

– Dette er bedrageri som svekkjer tilliten i samfunnet, og der samfunnskonsekvensane er store, seier Lønseth til Børsen.

Avisa har den siste tida skrive fleire saker om omfattande juks med koronastøtte, og korleis politiet mistenkjer at profesjonelle kvitvaskarar har fått tak i koronapengar.

– Koronabedrageri er veldig alvorleg. Vi trur at det på sikt kan undergrave evna samfunnet har til økonomisk krisehandtering, seier Økokrim-sjefen.

Han meiner at bedrageri i verste fall kan undergrave heile støtteordninga.

– Risikoen er stor for at dette kan føre til store økonomiske konsekvensar, tap av arbeidsplassar og legitimiteten i samfunnet for å hjelpe næringslivet, seier Lønseth.

(©NPK)