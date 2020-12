146 smitta registrert i Oslo siste døgn – 41 fleire enn vekesnittet

innenriks

Då byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fire veker sidan, var vekesnittet 140 smitta per dag.

Smittetalet siste døgn er 55 fleire enn dagen før. Same dag førre veke vart det registrert 122 smittetilfelle.

Det er framleis flest i aldersgruppa 20 til 29 år som blir smitta, der talet dei siste 14 dagane er 322.

Bydelane Grorud, Stovner og Bjerke har det høgaste smittetrykket. Bjerke har passert Søndre Nordstrand det siste døgnet.

I bydel Stovner er det registrert 160 nye tilfelle dei siste to vekene, tilsvarande 480,2 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. I bydel Grorud er det registrert 114 nye tilfelle dei siste to vekene, noko som svarer til 411,4 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. I Bjerke er det 119 smitta dei siste to vekene, tilsvarande 356,1 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Bydel Ullern har framleis det lågaste smittetrykket med 33 nye koronatilfelle dei siste to vekene. Det svarer til eit smittetrykk på 95,5 per 100.000 innbyggjarar.