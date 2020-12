Barnet som ein mistenkjer vart utsett for vald i Trøndelag, døydde

innenriks

Barnet, som er under eitt år, vart innlagt på St. Olavs hospital med indre skader fredag førre veke. Måndag starta politiet etterforsking etter å ha vorte varsla av sjukehuset.

– Barnet vart erklært dødt torsdag ettermiddag på St. Olavs hospital. Dei pårørande er varsla og blir tekne hand om, skriv politiet i ei pressemelding fredag morgon.

Politiet har sikta to omsorgspersonar som barnet har budd hos den siste tida for grov familievald eller medverknad til dette. Dei to, ei kvinne og ein mann, vart torsdag varetektsfengsla.

Dei to sikta er varetektsfengsla i fire veker, to veker i full isolasjon, brev- og besøksforbod i fire veker og to veker med medieforbod. Bakgrunnen er fare for bevisøydelegging.

– Eit viktig fokus for politiet no er å kartleggje den siste tida til barnet. Vi har gjennomført ei rekkje avhøyr, det er gjort tekniske undersøkingar og det vil bli gjort ein obduksjon dei næraste dagane, som kan gi meir informasjon om dødsårsak, seier påtaleansvarleg i saka, Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt.