innenriks

– Siste døgn er det er påvist ti nye smittetilfelle blant personar som bur eller oppheld seg i Moss. To av dei smitta er personar under 18 år, opplyser kommunen på nettsidene sine.

– Smittekjelda for åtte av smittetilfella er nærkontakt til kjende smittetilfelle, og for to av tilfella er smittekjelda ukjend.

Torsdag vart det meldt om berre ni nye smitta.

Totalt har 578 personar i kommunen fått påvist korona.

(©NPK)