Fagforeiningar vil stanse Wizz Air i Noreg

innenriks

Flyselskapet har fått rykte på seg som fagforeiningsknusar etter at dei sa opp tilsette som fagorganiserte seg, og etableringa i Noreg har òg møtt reaksjonar frå politisk hald.

No har 16 av LOs lokalavdelingar og godt over 200 tillitsvalde slutta seg til eit opprop som krev at norske styresmakter må stanse Wizz Airs verksemd i Noreg for brot på ILO-konvensjon 87 om retten til foreiningsfridom og vern av organisasjonsretten, skriv Klassekampen.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er ein FN-organisasjon som mellom anna jobbar med arbeidsmarknadsrettar.

Ingunn Gjerstad, leiar av LO i Oslo, meiner staten har rettsleg grunnlag for å reagere og meiner at ILO-konvensjonar som regulerer arbeidslivet internasjonalt, har forrang før reglar om fri etableringsrett, slik EØS-avtalen inneber.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) peikar på at EØS-avtalen gir flyselskapet høve til å etablere seg i Noreg, men opplyser samtidig at han har vore tydeleg overfor flyselskapet om at rettane til arbeidstakarar, som til dømes retten til å organisere seg, ikkje skal bli hindra av flyselskapet.

Wizz Air har tidlegare opplyst at dei ikkje kommenterer detaljane i kontraktane dei har med dei tilsette, der ein stor del skal vere tilsette som sjølvstendig næringsdrivande gjennom eit nederlandsk selskap.

Klassekampen har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå Wizz Air på oppropet.

