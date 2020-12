Fleire parti vil opne kontrollsak om karanteneunntak for utanlandske arbeidarar

innenriks

Partia får støtte frå SV og MDG, og også Ap meiner at komiteen må få svar på spørsmåla sine.

Oppmodinga frå partia kjem etter at Aftenposten dei siste dagane har skrive om dialogen mellom departementet og Norsk Industri før regjeringa i juni gav utanlandske arbeidstakarar fritak frå ti dagars karantene i haust.

Ifølgje avisa åtvara både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at endringa ville føre til stor risiko for importsmitte.

Senterpartiet meiner at komiteen må sjå nærare på kva som skjedde.

Vil ha alle fakta på bordet

– Sp vil vite om dette unntaket var medisinsk forsvarleg, Det kan sjå ut som at regjeringa har gått ut over fullmaktene sine, seier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp) til NRK.

Raudt meiner at regjeringa sette innteninga til bedriftseigarane føre smittevern, liv og helse.

– No må vi snu kvar stein og få alle fakta på bordet, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

SV støttar ei kontrollbehandling av denne saka, stadfestar SVs Freddy André Øvstegård overfor NTB. I tillegg til ei behandling i komiteen vil partiet kalle Høie inn til Stortinget for ei forklaring.

– Det ser svært uryddig ut av Høie å overkøyre faglege råd og lytte til NHO-lobbyistane, seier han.

Også Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) støttar kontrollsak.

Ap vil òg ha svar på spørsmål

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre seier til NTB at denne saka reiser mange spørsmål om kven som tok avgjerder, på kva grunnlag dei vart tekne, og korleis styresmaktene vart lytta til.

– Ap vil at desse spørsmåla blir sende frå kontrollkomiteen for å få svar, så får vi på grunnlag av svara vurdere kva vi gjer vidare, seier Støre, som påpeikar at det er mange lause trådar.

Ap-leiaren meiner at det no er heilt grunnleggjande å finne ut kva som vart gjort for å forhindre importsmitte, som han meiner regjeringa har vore på etterskot med fleire gonger gjennom pandemien.

– Vi må få alle forhold på bordet og vere heilt sikre på at rutinane er gode, seier han.

