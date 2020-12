Forskingssenter for vindkraft får 120 millionar kroner

innenriks

Forskingsrådet har peikt ut NorthWind som ny medlem i familien av forskingssenter for miljøvennleg energi. Ved dette senteret skal forskarar og næringslivet samarbeide om teknologiutvikling med mål om å gjere norske bedrifter konkurransedyktige i den internasjonale marknaden.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kunngjorde avgjerda fredag. Senteret blir støtta med 15 millionar kroner i året gjennom ein periode på åtte år, til saman 120 millionar kroner.

Finansieringa var ein del av den tredje omstillingspakken til regjeringa i samband med koronapandemien.

– Havvind er i stor vekst internasjonalt og kan bety store moglegheiter for energinasjonen Noreg. Forsking og utvikling er avgjerande for å sikre lågare kostnader, betre miljøtilpassing og gode driftsmodellar for slike prosjekt, seier olje- og energiministeren.

Senteret blir leidd av Sintef saman med universiteta i Trondheim (NTNU) og Oslo, og dessutan Norsk institutt for naturforsking og Noregs Geotekniske institutt.

Forskingsrådet støttar allereie fleire forskingssenter for miljøvennleg energi, men hittil har det mangla senter for vindenergi.

– Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytande og visjonært, og skal bidra til verdifulle, radikale, grøne innovasjonar. Eg vil rose regjeringa for å ta initiativ til utlysinga av eit slikt senter, seier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef.

(©NPK)