Helsedirektøren i Bergen går av: – Vel å fråtre for å gi etaten naudsynt arbeidsro

Øygard har den siste tida vore konstituert i stillinga som kommuneoverlege i Bergen, og ho har òg fungert som smittevernoverlege. Den siste veka har ho vore i velferdspermisjon.

– Det er krevjande for ein etat når det blir så mykje merksemd rundt leiinga. Eg vil rose Brita Øygard for at ho vel å gå for å gi etaten naudsynt arbeidsro i den krevjande pandemihandteringa, seier helsebyråd Beate Husa (KrF) i ei pressemelding frå Bergen kommune.

Anne-Lise Hornæs fungerer no i stillinga som etatsdirektør i Etat for helsetenester, medan Harald Hauge er konstituert kommuneoverlege.

Mogleg høyring

Øygard har takka ja til eit tilbod om ei stilling i Samfunnssikkerhetens hus under Avdelinga til byrådsleiar, der ho vil få bruke kompetansen sin som spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin i beredskapsarbeidet til kommunen.

Ho seier i pressemeldinga at ho ønskjer ei eventuell høyring velkommen.

– Viss bystyret bestemmer at det skal bli ei høyring, ser eg fram til den. Ei høyring er eit godt høve til å få sett etaten med blikket til andre. Full openheit om korleis vi tek vare på nokon av dei mest kritiske funksjonane i samfunnet er berre bra, seier Øygard.

Ei rekkje oppseiingar

Øygard har vore fungerande kommuneoverlege sidan 27. november. Tidlegare kommuneoverlege Finn Markussen gjekk av med pensjon 1. oktober. Stillinga hadde sidan då vore ubesett.

Ho har òg vore fungerande smittevernoverlege etter at Karina Koller Løland sa opp jobben i november etter berre åtte månader i stillinga. I etterkant av dette har byrådet valt å gi smittevernoverlegen plass i kriseleiinga i kommunen, ein plass Løland aldri fekk.

Torsdag førre veke melde Bergensavisen at alle dei tilsette ved kontoret til kommuneoverlegen i Bergen hadde sagt opp stillingane sine.

Måndag kom nyheita om at tre firedelar av alle sjukepleiarane ved ØHT (umiddelbar hjelpetenester) i Bergen slutta i jobben sidan hausten 2019.