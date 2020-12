Jørn Eggum meiner 2021-valet er Jonas Gahr Støres siste sjanse

innenriks

– Ap får ikkje oppsvinget av frustrasjonen over regjeringa som andre parti. Vi har vorte for usynlege og klarer ikkje å begeistre ut, seier leiar i Fellesforbundet og sentralstyremedlem Jørn Eggum i eit intervju med DN.

På spørsmål om det heng saman med partileiar Jonas Gahr Støres, svarer Eggum:

– Ja, klart, det ser du på Trygve (Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum, red.mrk.). Han er ein likandes fyr og han går heim. Eg vil jo tru at ein del av Senterpartiets oppslutning baserer seg på veremåten hans. Jonas har ikkje treft like godt. Det ser du på popularitetsmålingar i avisene. Klart ting heng saman, seier Eggum.

– Han har sett ut som det er vondt å vere leiar av Ap. Og det har det kanskje òg vore til tider.

Fellesforbundet-leiaren meiner Støre manglar noko forgjengaren Jens Stoltenberg hadde.

På spørsmål om 2021-valet er Støres siste sjanse dersom han endå ein gong taper valet, svarer Eggum dette:

– Mykje tilseier det, ja. Han er jo over seksti, så ja.

– Eg deler frustrasjonen over dårlege målingar, og Jørn er ein eg lyttar til. Vi har felles ansvar og motivasjon til å løfte oss framover. Altfor mange av veljarane våre har sett seg på gjerdet. Vi skal få dei tilbake ved å slå fast at det no er vanlege folks tur, og at det er vi som har dei beste svara, seier Støre i ein kommentar til ytringane til Eggum.

