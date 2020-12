Koronareglane i Moss blir vidareførte i éi veke

innenriks

Det opplyste ordførar Hanne Tollerud (Ap) på pressekonferansen om situasjonen fredag ettermiddag.

Tiltaka vil dermed gjelde til måndag 21. desember.

Avgjerda kom etter at ti nye personar fredag fekk påvist korona i Moss. Måndag og tysdag vart det meldt om høvesvis 26 og 23 smittetilfelle.

Tollerud sa at det likevel er for tidleg å konkludere med at ein ser ein nedgåande trend.

– Vi ventar derfor til fredag 18. desember med å konkludere på retningslinjer og reglar for jule- og nyttårsfeiringane, la ho til.

Totalt har 578 personar i kommunen fått påvist korona.

