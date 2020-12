Kreftbehandlingstilbodet har vorte betre

innenriks

Det skrivet FHI.

I 2015 vart det innført til saman 28 pakkeforløp som inkluderte diagnoserettleiarar for fastlegane og informasjon til pasientane. Pakkeforløpa er standardiserte pasientforløp, der meininga er at kreftpasientar skal få oppleve føreseielege vilkår utan unødvendige forseinkingar.

Spørjeundersøkinga, som vart gjennomført frå 2018 til 2020, viser at kreftpasientane og fastlegane meiner at ei rekkje delar av behandlinga har vorte betre. Befolkninga generelt meiner òg at det er mange forbetringar.

