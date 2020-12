Motvind ber regjeringa stoppe vindkraftutbygging

innenriks

Havsul I-konsesjonen bryt med norsk lov og EØS-retten, og lovpålagde konsekvensutgreiingar er mangelfulle og ikkje gjorde, hevdar vindkraftmotstandarane i Motvind i brevet.

Havsul 1 fekk konsesjon i 2008. I vår gav Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) det planlagde vindkraftverket i havet utanfor Sandøy forlengd frist ut 2025 for å byggje ut. No er NVEs vedtak klaga inn for departementet, som skal avgjere saka.

– Ei innvilging av søknaden om ytterlegare utsett frist for idriftsetting av Havsul I vil vere brot både på norske og internasjonale lover, seier Motvind Nordvests juridiske rådgivar Anders Svinø i ei pressemelding fredag.

