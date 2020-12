No spikrast Rogfast – betyr milliardar i bompengar

innenriks

Fredag gir transportkomiteen på Stortinget frå seg innstillinga si i saka, som skal behandlast i salen 18. desember. Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) frå Rogaland fryktar ikkje lokal bompengemotstand.

– Bompengane er forbigåande, ein betaler i dag for å ta ferje. Blir ikkje Rogfast bygd, blir det ferje til evig tid. Dette skjønar folk, og dei aksepterer derfor bompengar, seier han til NTB.

Viss alt går etter planen, vil den siste bompengerekninga bli betalt i 2033.

– Rogfast har stor tilslutning blant innbyggjarar og næringsliv, og vi ser alle fram til rask framdrift i prosjektet, legg Stensland til.

I den reviderte styringsramma på 20,6 milliardar kroner har delen til staten auka til 8,2 milliardar, medan bompengeinntektene skaffar til vege 12,4 milliardar.

Bindar saman regionar

E39 Rogfast er eitt av dei største samferdselsprosjekta i Noreg og ein del av prosjektet ferjefri E39.

Prosjektet knyter Stavanger-området til Haugalandet, gir ein større bu- og arbeidsmarknadsregion og reduserer reisetida mellom Stavanger og Bergen med omkring 40 minutt.

– Rogfast bind saman store delar av Sørvestlandet, og ein av dei viktigaste næringsklyngjene i landet innan energi og maritim sektor blir styrkt, seier Stensland.

Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsamt med ei levetid på 75 år, ifølgje ei ekstern kvalitetssikring.

Lengst i verda

Rogfast-utbygginga starta i 2018 og inneber kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden med ein 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel.

Etter varsel om kostnadssprekk gav samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i november meir pengar til utbygginga. Det gjorde han gjennom å auke den statlege delfinansieringa frå 20 til 40 prosent.

Den undersjøiske tunnelen blir den lengste av slaget sitt i verda når den etter planen står ferdig i 2031.

– Boknafjorden deler Rogaland i to. No blir nord og sør knytt tettare saman, med under éin times køyretid frå Haugesund til Stavanger. Det gir sjølvsagt fordelar som betre samarbeid og konkurransekraft, seier Stensland.

392 kroner per passering

I proposisjonen sin til Stortinget forklarer Samferdselsdepartementet kva vilkår for renter og prisvekst som er lagt til grunn for bompengefinansieringa.

– Med desse føresetnadene er det rekna ut at brutto bompengeinntekter blir på om lag 19,7 milliardar 2020-kroner, inkludert inntektene frå førehandsinnkrevjinga, som starta i 2013, heiter det.

Av dette skal 12,4 milliardar dekkje delar av investeringskostnadene, 5,6 milliardar finansieringskostnader og rundt 1,1 milliardar innkrevjingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Bilar inntil 3,5 tonn skal betale 392 kroner per passering, medan tyngre køyretøy må ut med 1.176 kroner.

