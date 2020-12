Raymond Johansen foreslår kinesisk testregime ved grensa

innenriks

– Kvifor ikkje ha det som i Kina, til dømes? Kjem du til Beijing, så blir du møtte av «romvesen» som ikkje har kontakt med deg. Heilt isolert. Du kjem til eit hotell, må vere på eit rom i ti dagar og får mat gjennom veggen, hadde eg nær sagt. I veldig mange av dei landa som no har lykkast med dette, er ein underlagt utruleg strenge regime, seier Johansen til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) har derimot lite tru på ei kinesisk løysing for Noreg.

– Eg trur nok at vi har mykje å lære av Kina, men det er òg ulik kultur. Så det som fungerer i Kina, vil ikkje nødvendigvis fungere i Noreg, seier han.

Høie seier det er viktig at smittetiltaka er forholdsmessig.

– Også i Noreg må du jo rett på karantenehotell viss du ikkje har ein annan eigna karantenestad. Men å tvinge alle som har ein eigna stad til å bu på hotell, det trur eg veldig mange ville opplevd som urimeleg, seier han.

– Viss ein berre tenkjer på smitte, så kunne ein hatt dei strengaste tiltaka heilt sidan mars, men det hadde jo gått dramatisk ut over folks moglegheit til å leve gode og tryggje liv, arbeidsplassar og mykje anna, påpeikar han.

Ber om obligatorisk testing

Raymond Johansen har gjentekne gonger dei siste månadene bede om at det blir innført obligatorisk testing for folk som kjem frå raude land for å hindre importsmitte. Men dette vart seinast førre veke stemt ned av Stortinget.

– I dag er det frivillig testing. Du høyrer heile tida om folk som ikkje testar seg, som kanskje har vore i Asia eller ein annan stad langt unna. Dei går rett forbi og gidd ikkje teste seg. Dei set seg på flytoget og dreg inn. Det er det mange som gjer, seier byrådsleiaren.

Johansen meiner det òg er grunn til å tru at det er mange som ikkje overheld karantenereglane.

– Vi har arbeidspendlarar som er ut og inn, ut og inn, som jobbar i små verksemder. Mange legg ut anbod på nett, du kan treffe dei der. Dei er her for å jobbe i 14 dagar og så heim igjen. Er du underlagt karantenereglane er det vanskeleg å få det til. Det å tru at det er så mange som har kontroll på det, trur eg dessverre er å tru på julenissen.

Oslo er ramma hardt av pandemien, med nokre av dei strengaste tiltaka i landet. Mellom anna med skjenkeforbod på alle restaurantar og pubar. Johansen meiner eit strengare testregime ved grensa kan bidra til at ein får opna opp raskare.

Fare ved obligatorisk testing

Helseministeren seier han deler Johansens bekymring for importsmitten, men meiner obligatorisk testing på grensa ikkje er vegen å gå. Han seier bekymringa til helsestyresmaktene er at dersom ein testar seg på grensa og får eit negativt svar, så vil mange tru dei ikkje er smitta og dermed ikkje ta karantenereglane på alvor.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidlegare peika på at det er nødvendig med fleire testar, fordi ein test berre er eit augneblinksbilete – ein kan teste negativt om morgonen og positivt om kvelden.

– Men vi ser på korleis ein kan kople testing til karantene for å sikre meir etterleving av karantene, men Raymond Johansens løysing vil ikkje bidra til det, meiner Høie.

Høie seier han er bekymra for ei tredje smittebølgje etter jul når mange returnerer etter juleferie, men understrekar:

– Men vi må ikkje skape inntrykk at det berre er importsmitte som er ei utfordring for Noreg, for då gløymer ein at den viktigaste smittespreiinga skjer internt mellom oss som bur her, seier han.

