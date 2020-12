Regjeringa gir Bø kommune unntak frå skattereglar

innenriks

At Bø gir skattelette betyr mindre pengar inn til felleskassa. Det låg an til at Bø måtte dekkje dette sjølv, skriv NRK.

Kort fortalt viste reknestykket at Bø låg an til å gå 10 millionar kroner i minus, med dei som har meldt flytting så langt. Kommunen senka formuesskatten for å tiltrekkje seg nye, rike innbyggjarar, og Bjørn Dæhlie og eigedomsinvestoren Einar Sissener er blant dei som har meldt flytting.

No får Bø eit særunntak frå reglane slik at dei ikkje går med tap likevel.

– Vi synest det er positivt at kommunane tenkjer kreativt og skaper auka aktivitet. Men vi ser at på akkurat dette området så var ikkje konsekvensane tydelege nok i systemet. Det tek vi konsekvensane av, seier statssekretær Paal Pedersen (H).

