Statsministeren møtte fredsprisvinnaren: – Ein hjørnestein

– Eg er imponert over engasjementet deira og innsatsen dei gjer i nokre av dei mest utfordrande stadene i verda. Kvar dag jobbar dei over heile kloden for å utrydde svolt og gi håp til menneske som er ramma av konflikt, seier Solberg i ei pressemelding.

Ho møtte leiar David Beasley i FNs matvareprogram (WFP) digitalt fredag, og er tydeleg på at årets prisvinnar er og har vore viktig for den globale humanitære responsen på utfordringar verda står overfor.

– FNs matvareprogram er ein hjørnestein i den internasjonale humanitære responsen på koronapandemien, og for innsatsen for det felles målet vårt: utrydde svolt innan 2030, seier statsministeren.

