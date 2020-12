To menn dømde for ran og overfall i Bergen

innenriks

Politiadvokat Jørgen Henriksen la i Bergen tingrett ned påstand om fengsel i fem år og fem månader for 32-åringen og fengsel i fem år og tre månader for 37-åringen.

Forsvararen til den yngste, Lukasz Niedzielski, seier til NRK at klienten hans er dømd for ranet og overfallet av Slengesol, men frikjend for ranet og overfallet av Osen. 37-åringen er dømd for begge tiltalepunkta.

I februar 2015 vart Petter Slengesol kidnappa og mishandla i sin eigen varebil. Ti månader seinare opplevde Reidar Osen det same, men politiet kopla i første omgang ikkje dei to grove valdshendingane saman.

Då saka starta i Bergen tingrett i byrjinga av november, erkjende dei to mennene heilt eller delvis skuld for Slengesol-saka, men nekta for Osen-overfallet.

Ein tredje mann

Reidar Osens bistandsadvokat bad førre veke om utsetjing av rettssaka til ein tredje mann som er identifisert gjennom DNA-funn, er arrestert og har forklart seg, skreiv NRK.

Rettssaka var ferdig 17. november. Torsdag førre veke kom det nye beviset.

Politiadvokat Jørgen Henriksen meinte derimot at framdrifta i saka kan gå som normalt.

Drægebø er ifølgje Bergens Tidende heilt usamd i dette, og hevdar det nye beviset støttar at saka dreier seg om «svært alvorleg organisert kriminalitet».

Ifølgje avisa stammar funnet frå storebroren til den yngste av dei to polakkane. Han var tidlegare sikta, men fekk saka mot seg lagt bort. TV 2 har meldt at mannen no er etterlyst av Interpol.

Grufulle detaljar

Under rettssaka fekk partane høyre grufulle detaljar frå Osen og Slengesol.

– Det var tre karar mot ein gammal fyr. Eg var sikker på at eg skulle døy, og håpa eg skulle døy fort. Det var eit så overveldande angrep. Det var heilt forferdeleg, sa Reidar Osen (72) i den frie forklaringa si.

Politiet trudde først det var eit rumensk persongalleri som stod bak. Men i fjor sommar fann tysk politi eit DNA-treff på den eine av dei to polakkane som knytte han til saka i Bergen.

Lik Osen forklarte òg Slengesol seg detaljert om kva som skjedde då han vart angripen i varebilen sin.

Han hugsa at han såg to auge i ein finlandshette sjå inn i bilvindauget i Bergen. Bildøra vart riven opp og han vart spraya med ei væske.

Slengesol sa at han var sikker på at den siste timen hans hadde komme.

– Eg blacka ut eit par gonger. Dei gjentok fleire gonger at det var mi tid til å døy, sa han.