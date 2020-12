innenriks

Produsenten skriv at dei ikkje kan sjå bort frå fleire tilfelle av glasbitar i dei to produksjonsseriane, og at det kan føre til skade i munn og svelg.

Forbrukarar som har kjøpt produktet, blir bedne kaste det eller returnere det til butikken der det er kjøpt, for refusjon. Produktet er allereie fjerna frå butikk.

Tilbakekallinga gjeld berre produkt med «Best-før»-datoane.

