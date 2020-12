Sanner varsla trongare tider – enda med å bruke 131 milliardar ekstra

innenriks

– De har høyrt det før. Men no er det alvor. Vi har lenge snakka om utfordringane som vil komme. No er vi der, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i februar.

Eldrebølgje, sviktande oljeinntekter og omsynet til pensjonane for barnebarna. Dette skulle vere året då regjeringa i perspektivmeldinga si måla fanden på veggen og staka ut kursen for stramme tøymer i pengebruken til staten.

Men slik vart det ikkje.

Koronapandemien la i staden vegen open for utgiftsbonanza for den norske statskassa. Og pengane vil fløyme òg neste år. Aldri har det vore meir sant at bruken av oljepengar er rekordhøg.

– Lett å bli fartsblind

Når Stortinget denne veka behandlar saldert budsjett, sjølve «fasiten» for unntaksåret 2020, kan Sanner trøyste seg med at den kraftige pengebruken ikkje møter kritikk. Opposisjonen har snarare ønskt å bruke endå fleire oljemilliardar.

– Vi har altså brukt 130 milliardar kroner i krisa så langt. Det er lett å bli fartsblind i bruk av pengane til skattebetalarane, erkjende Sanner i Stortinget sist veke.

– Korleis blir det å skulle stramme inn pengebruken til eit meir normalt nivå igjen?

– Det er ein krevjande jobb. Men det både kan og må vi klare. Vi bruker også i 2021 vesentleg meir enn vi ville gjort i ei normaltid, men vi bruker likevel mindre enn i 2020, slik vi legg det opp no, seier Sanner til NTB.

Mellombelse tiltak

Det store spørsmålet er no kven som får ansvaret for å ta ned oljepengebruken etter valet hausten 2021. Då må koronatiltaka etter kvart fasast ut.

– Det er viktig nettopp at desse ordningane er mellombelse. Eg opplever at det er ein kamp i Stortinget for å sørgje for at mellombelse ordningar blir varige. Då har vi ei utfordring, seier Sanner.

– Men er 2 milliardar ekstra til pensjonistane, som det vart semje om i budsjettavtalen for 2021, eit koronatiltak?

– Nei, men det er ein spesiell situasjon knytt til veldig låg lønnsvekst og sannsynlegvis ei høgare prisstigning neste år. Det var eit viktig ønske frå Frp. Derfor kom vi dei i møte på det.

– Vil pengebruken komme tilbake på eit meir normalt nivå i 2022?

– Det må tilpassast den situasjonen vi er i. Oljepengebruk ikkje noko mål i seg sjølv.

Dette er fasiten

I proposisjonen sin samanfattar Finansdepartementet korleis dei 131 ekstra koronamilliardane er brukte i år:

* 67 milliardar har gått til tiltak overfor bedrifter: Å motverke inntektsbortfall (36 milliardar), kompensasjon for omsetningssvikt (7 milliardar), tapsavsetjing (10 milliardar) og tiltak for luftfarten (14 milliardar).

* Inntektssikring for personar har kosta 16 milliardar.

* 30 milliardar er brukte på tiltak for samfunnskritiske funksjonar, som helse, kommunane og Nav.

* Andre kompensasjonsordningar har kosta 11 milliardar.

3,9 prosent av Oljefondet

Sanner meiner dei norske ordningane er både romslege og gode og står seg godt samanlikna med dei andre nordiske landa.

– OECDs rapport frå 1. desember gir regjeringa heider for at vi har ein riktig finanspolitisk impuls og bruk av finanspolitiske verktøy i 2020 og 2021, seier han.

Det blir i år brukt 3,9 prosent av Oljefondet, noko som svarer til 392,5 milliardar kroner. Det er nesten 150 milliardar kroner meir enn anslått i fjor haust.

Det salderte budsjettet kjem tysdag, før det blir vedteke av Stortinget på haustsesjonens siste dag laurdag.

P.S. Perspektivmeldinga vart utsett i vår, men kjem før påske, lovar Sanner.

