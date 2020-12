Slik vil brexit påverke den norske økonomien

innenriks

Storbritannia, Island og Noreg har underteikna ein mellombels avtale som sikrar at varehandelen stort sett kan halde fram utan forstyrringar når overgangsperioden er over og Storbritannia forlèt EUs indre marknad 1. januar. Men likevel vil brexit få konsekvensar for norsk økonomi, trur økonomar.

Det er i Noregs interesse at Storbritannia får til ein god avtale med EU, meiner professor Andreas Moxnes ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Britane er ein viktig handelspartnar for Noreg, og det er viktig for oss at dei økonomiske konsekvensane av brexit ikkje blir for alvorlege for Storbritannia.

– Gjer dei det dårleg, og det blir økonomiske nedgangstider, er det uheldig for norsk næringsliv og norsk eksport dit, seier Moxnes til NTB.

Kan bli forseinkingar og meir byråkrati

Fleire har anslått at britane vil få eit djupt fall i BNP dei neste åra dersom dei ikkje kjem til semje med EU om ein avtale. Eit anslag går på at fallet kan bli på heile 8 prosent.

Anten det blir ein avtale eller ikkje, forlèt britane EUs indre marknad. For Noreg vil det gi størst konsekvensar for dei næringane som handlar mykje med britane, som olje- og gass, fiskeri, maskinprodukt og metall.

– Dei vil bli ramma av til dømes forseinkingar ved grensene, av meir papirarbeid og byråkrati, seier professoren.

brexit vil òg få følgjar for migrasjon og rørsler på tvers av landegrensene. Norske arbeidstakarar i Storbritannia må søkje visum, og det må òg britar som jobbar i Noreg, akkurat som personar som er frå India, Japan eller Indonesia.

NHO: Enkeltbedrifter kan rammast hardt

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum peikar på tre potensielle verknader av brexit som kan få følgje for norsk økonomi:

Lågare investeringar på grunn av uvisse, forstyrringar i verdikjeder, og lågare langsiktig vekst på grunn av at Storbritannia har meldt seg ut av ein stadig tettare samanfletta økonomi.

Dørum meiner at det er dei norske tenestenæringane som vil bli hardast ramma av brexit, men at også dei som eksporterer mat og fisk, er sårbare for forseinkingar på grenseovergangane.

– Det kan vere enkeltbedrifter som blir hardt ramma av dette, men samtidig byrjar brexit å bli forteljinga om ein varsla katastrofe. Det har jo gått ein del år no, og dei fleste bør vere førebudde, seier NHO-økonomen.

Han påpeikar òg at London på sikt kan bli eit mindre viktig finanssentrum. Rundt 14 prosent av Noregs eksport av finans- og forsikringstenester går i dag til Storbritannia.

– Storbritannia kan bli mindre viktig. Dei blir ikkje borte som finanssentrum, men relativt sett vil britane ha ei dårlegare konkurransekraft inn mot europeiske bedrifter når dei går ut av den indre marknaden.

Han påpeikar at ein del bedrifter, mellom anna verft, er bekymra for tilgangen på arbeidskraft, når Storbritannia blir tredjeland 1. januar og britar då må søkje opphaldsløyve.

– Mange bur i Storbritannia og jobbar i Noreg. Med koronarestriksjonane kan det då i praksis bli nærast innreiseforbod.

Kan bli trøbbel

SSB-forskar Roger Hammersland påpeikar at den mellombelse avtalen mellom Noreg og Storbritannia i første rekkje dekkjer varehandelen, industri og handel med sjømat og landbruksprodukt, men at det er ein del tollsatsar avtalen ikkje omfattar, særleg i tenestesektoren.

– Det betyr at næringslivet kan oppleve handelshindringar når Storbritannia går ut av den indre handelsmarknaden. Det kan skape enkeltproblem, seier han og trekker fram offshore- og verftsindustrien, som ofte hyrer inn personell frå Storbritannia.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ikkje sjølve gjort nokon sjølvstendig analyse av om kva konsekvensar det kan få for Noreg dersom EU og Storbritannia ikkje blir samde om ein avtale, og i den siste rapporten sin om konjunkturtendensane har dei ikkje lagt til grunn at det blir brexit utan avtale.

Hammersland peikar på at prognosar frå det britiske budsjettilsynet OBR tyder på at brexit utan ein avtale kan, som dei sjølve uttrykkjer det «rundjule økonomien til Storbritannia». Ifølgje OBR kan fallet i BNP bli djupt og arbeidsløysa kan stige ytterlegare.

Ingen avtale kan òg føre til at pundet blir svekt, noko som kan føre til auka inflasjon og gå utover kjøpekrafta til hushalda.

Nordmenn kan få stor mobilrekning

Uavhengig om Boris Johnson og Ursula von der Leyen kjem fram til ein avtale eller ikkje, er det fleire andre ting norske selskap og nordmenn bør vere merksame på:

Norske bedrifter vil miste den automatiske retten til å delta i anbodskonkurransar, minst 800 norske selskap må gjere styreendringar, og britar som flyttar til Noreg, må søkje opphaldsløyve som tredjelandsborgarar.

For norske turistar er det verd å merke seg at reglane til EU om fri roaming ikkje lenger vil gjelde frå over nyttår. Dette kan føre til ubehageleg høge telefonrekningar om ein ikkje passar på.

Elles vil nordmenn ikkje trenge visum for reiser og korte besøk til Storbritannia, og norsk førarkort vil vere gyldig, til dømes viss ein skal leige bil.

