Større fridom til å testamentere bort hytta i den nye arvelova

Etter nesten 50 år får vi ei ny arvelov i Noreg. Mykje er som før, men det er òg viktige endringar i den nye lova.

– Arvelova gjeld oss alle. Den nye lova gir oss moderne og oppdaterte reglar i eit språk som er enklare å forstå, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Verdifulle hytter

Noko som er viktig etter nyttår for mange familiar, er at ein kan testamentere bort til dømes ein eigedom som huset og hytta.

– Dette aukar fridommen til å bestemme over verdifulle gjenstandar i testamentet. Om arvlatar lèt etter seg ein eigedom som overstig arvingens del av arven, kan arvlatar i testamente fastsetje at arvingen skal arve eigedommen mot å betale tilbake til buet den overstigande verdien, seier justisministeren.

Den nye lova seier altså at arvingen skal betale den overskytande verdien tilbake til buet om eigedommen dei får, overstig pliktdelen av arven.

Pliktdelsarven til barn, eventuelt barnebarn, er framleis totalt to tredelar av verdien som i dag. Men no blir taket løfta til 15 G, altså omkring 1,5 millionar kroner, til kvar.

Sambuar-felle

Noko som ikkje blir endra i den nye arvelova, er rettane ein sambuar har når ein partnar går bort. Arvelova er framleis lagt opp til at folk giftar seg og berre har eitt sett barn. Spesielt sambuarar som ikkje har felles barn, treng eit testamente viss dei skal sikre kvarandre når den eine døyr.

– Det er vanskeleg å avklare kven gruppa sambuarar er, og spesielt sambuarar utan barn. Det kan jo vere alt frå studentar som er kjærastar og delar rom på studentheimen, til pensjonistar som har møtt kvarandre på sjukeheimen, seier John Aasland som er leiar for Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo til nettstaden Juridika.

Aasland har vore med på arbeidet med den nye arvelova.

Sambuarar som har felles barn, kan få bli buande i felles hus eller hytte og nytte bil som begge brukte. Viss den avdøde har barn frå tidlegare, kan dei krevje at det blir gjort opp med ein gong viss dei ikkje har gitt samtykke om noko anna.

Frist før nyttår

Ei anna viktig endring i arvelova gjeld dei som allereie har gitt ein verdi som er meint som forskot på arv, og som seinare skal avkortast. Dette må bestemmast før nyttår, elles mistar ein den moglegheita.

– Etter dei reglane som gjeld fram til nyttår, kan eit avkortingspåbod komme i eit testamente, som er skrive etter at gåva vart gitt. Med den nye lova, må ein gjere vilkåret om avkorting kjent for gåvemottakaren allereie på gåvetidspunktet. Då er det for seint å gjere dette i eit etterfølgjande testamente, seier Aasland

Det betyr at ein i den nye lova bør gjere det skriftleg for at det ikkje skal vere tvil om at den som arvar, har forstått at arven som ein får seinare, blir avkorta.

– Munnlege fastsette vilkår kan skape bevisproblem, åtvarar Aasland og legg til at i den nye lova er testamente ikkje lenger nokon god måte å fastsetje avkortingspåbod, med mindre gåvemottakaren har gjort ei påteikning på testamentet om at han eller ho er kjend med avkortingspåbodet.

Fakta:

Arv på 1,5 millionar kroner. Pliktdelen av arven er auka til 15 G. (frå rundt 1 million til rundt 1,5 millionar kroner)

Hytte eller hus. Ein konkret eigedom kan i den nye arvelova testamenterast bort til berre ein av arvingane sjølv om det overskrid pliktdelen av arven. Men den som arvar, må i staden betale tilbake den overskytande summen til buet.

Avkorting. Frå nyttår må vilkåret om avkorting vere gjort kjend for den som arvar allereie på gåvetidspunktet. Men sånn som det er i dag og fram til nyttår, kan arvlataren gjere denne avkortinga sjølv etter at ein har fått arven ved å skrive eit testamente.

Vitne på testamentet. Dei to vitna til eit testamente treng ikkje lenger å vere til stades samtidig for å signere testamentet.

Norsk rett kan i den nye arvelova bli gjord gjeldande i fleire tilfelle der nordmenn bur i utlandet. (Ved at uttrykt vanleg bustad er innført i staden for domisil)

