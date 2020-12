innenriks

3. desember stadfesta NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund at den rekordlange vektarstreiken var over. No har dei òg vorte samde om den nye tariffavtalen.

Uravstemminga viser at 56,9 prosent av vektarane sa ja til forslaget til ny tariffavtalen, medan 35,3 prosent sa nei, melder FriFagbevegelse.

Anita Johansen, leiar i Arbeidsmandsforbundet, er fornøgd med at fleirtalet sa ja.

– Det hadde vore særs krevjande å halde fram ein konflikt i dag, seier ho.

(©NPK)