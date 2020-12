Arve Uglum får Kringkastingsprisen

innenriks

Han får prisen for arbeidet sitt med NRK-serien.

I grunngivinga skriv juryen at ikkje noko er meir innlysande enn å gi prisen til programleiaren av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», men at det er umogleg å unngå å heidre innsatsen for å gjere nynorsk og dialekt til den mest naturlege ting i verda.

Det er Kringkastingsringen som deler ut prisen, som går til nokon som bruker nynorsk eller dialekt på radio eller TV. Prisen har vorte delt ut sidan 1978, og det var Ronny Brede Aase som vann prisen i fjor.

