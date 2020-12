Auka tillit til innvandrarar

innenriks

Færre meiner at innvandrarar flest misbrukar sosiale velferdsordningar, og færre ser på innvandrarar som ei kjelde til utryggheit i samfunnet, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

På spørsmål om ein meiner at innvandrarar flest misbruker sosiale velferdsordningar, svarer seks av ti i årets undersøking at dei er heilt eller nokså usamd i dette. Til samanlikning svarte om lag fire av ti at dei var usamde i 2002. Berre det siste året har delen samde gått ned med 5 prosentpoeng.

I 2002 var det omtrent like mange som var samde som usamde i at innvandrarar er ei kjelde til utrygheit i samfunnet. I 2020 er 63 prosent usamde i denne påstanden, medan delen samde er 20 prosent.

