Ein av tre kommunar søkte ikkje om midlar frå Stortingets eldrepakke

innenriks

I alt 400 millionar kroner skulle gå til å førebyggje einsemd. Då fristen gjekk ut i november var det 129 kommunar som ikkje hadde søkt, skriv Aftenposten.

– Eg synest det er ei skam at desse kommunane ikkje nytta moglegheita då ho låg der, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen.

Ho har sett opp ei fylkesvis oversikt over kvar pengane har hamna. Kommunane i Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag kjem dårlegast ut. Her er det berre rundt halvparten av kommunane som har søkt. Størst interesse for pengane, har det vore i Vestfold og Telemark. Der søkte 19 av 23 kommunar.

Eldreombodet har ikkje funne nokon fellesnemnar ved dei 129 kommunane som ikkje har søkt. Blant dei er Nesodden, Gjøvik, Kongsberg, Sola, Sunnfjord og Levanger.

Eldrepakken kom inn i revidert nasjonalbudsjett i sommar, etter påtrykk frå Framstegspartiet. No er Frp-nestleiar Sylvi Listhaug skuffa.

– Kommunane seier på den eine sida at dei har for lite pengar. Samtidig gidd ikkje mange av dei å søkje på midlar som er tilgjengelege, skriv ho i ein e-post til Aftenposten.

