Fuglejakta blir stansa i alle fylke sør for Nordland

innenriks

– For å hindre smittespreiing er det viktig at fuglane ikkje unødig blir forstyrra, slik at dei flyttar viruset til nye område, skriv Mattilsynet i ei pressemelding.

– Vi har stor forståing for at dette blir opplevd som inngripande for jegerane som har gledd seg til andemiddagen no før jul. Samtidig håpar vi at jegerane forstår kvifor det er viktig å stanse utbreiinga av dette viruset, seier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Det blir understreka at risikoen for at menneske skal bli smitta er svært låg, og at det er trygt å ete fuglar som allereie er skotne.

(©NPK)