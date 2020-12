Justin Bieber stiller opp i julesong med det britiske helsevesenet

innenriks

Britane song inn sin del ståande på stor avstand frå kvarandre i det romslege Abbey Road-studioet i London. Inntekta skal gå til velgjerande arbeid, ifølgje BBC.

«Holy» vart sleppt i haust med Chance The Rapper om bord, og har element av gospel. No kjem han med nye stemmer.

Kormedlem Pamela Lutalo, som jobba på ein covid-19-post med 30 senger, seier til BBC at ho synest låten gir uttrykk for kor stor pris ein set på familie, venner, kollegaer og samfunnet som har gitt oppmuntring og støtte til menneske under pandemien.

Eit anna kormedlem, den tidlegare vaksinekoordinatoren Mike Corr, utdjupar:

– Bodskapen om at det å halde nokon er så spesielt at det nesten er ei heilag oppleving gir så sterk gjenklang i dagens vanskelege situasjon med så store personlege utfordringar. Det er nokre spesielle menneske eg saknar veldig, og eg høyrer dei seie «hold meg, hold meg», når alt dette er over.

Bieber konkurrerte for fem år sidan med same kor om førsteplassen på hitlistene til jul i Storbritannia. Då oppmoda han fansen sin til å løfte fram koret, som song «A Bridge Over You», i staden for sin eigen «Love Yourself».

No trår han til for Lewisham and Greenwich NHS Choir på ny og seier:

– Særleg i så vanskelege tider som desse er eg æra over å stille opp saman med dei for ein velgjerande singel som vil hjelpe NHS-tilsette på frontlinja i denne pandemien, og heidre den utrulege innsatsen deira.

Den nye versjonen av «Holy» blir sleppt 18. desember.

(©NPK)