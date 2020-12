Krevjande køyreforhold i Hemsedal – sju trailerar køyrde av vegen

innenriks

Nødetatane fekk melding om hendinga klokka 14.45.

Halvannan time seinare opplyser politiet at det er noko kø på staden, men at trafikken flyt sakte forbi, og at det blir jobba med å leggje på kjetting på dei ulike køyretøya. Det er ikkje meldt om skadar.

Operasjonsleiar Espen Reite i Søraust politidistrikt seier til NTB at vegen er veldig glatt.

Også mellom Hagafoss og Kleiv på riksveg 7 sklei ein lastebil på tvers og sperra vegen i begge retningar måndag ettermiddag.

Ved 16.30-tida opplyser òg Vegvesenet at riksveg 52 er mellombels stengt frå Borlaug på grunn av tre vogntog med problem.

– Det er krevjande køyreforhold i fjellet no. Vi oppmodar alle til å køyre etter forholda og vurdere nødvendigheita av køyringa, seier Reite.

