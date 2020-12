Mann dømd til ti års forvaring for mishandling og valdtekt av tidlegare sambuarar

innenriks

Det skriv Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembete i ei pressemelding måndag ettermiddag.

Mannen var vart dømd for vald, mishandling eller seksuelle overgrep mot alle elleve fornærma, i tillegg til skadeverk og brot på dyrevelferdslova. Det eldste tiltalepunktet er frå 2009.

I tillegg til fengselsstraffa er mannen dømd til å betale til saman rundt 1,2 millionar kroner i oppreisning og erstatning til dei fornærma.

Ifølgje TV 2, som omtalte dommen først, er fleire av dei fornærma tidlegare sambuarane med mannen. Tre av dei fornærma har barn med han, og fleire av dei vart mishandla medan dei var gravide.

I alt vart mannen dømd for to tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år, eitt tilfelle av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, eit tilfelle av valdtekt til samleie, fem tilfelle av mishandling i nære relasjonar, to kroppskrenkingar kor ein grov, skadeverk og mishandling av hund. Forholda strekk seg frå 2009 til 2019.

