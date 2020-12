Nordmenn meiner at media har gjort dei flinkare til å hindre smittespreiing

innenriks

Eit fleirtal har òg vorte tryggare av mediedekninga. Det kjem fram i ei landsomfattande undersøking utført av Respons Analyse på oppdrag av Medieundersøkelsen til Nordiske Mediedager.

85 prosent av dei spurde svarer at dei har vorte flinkare til å hindre smittespreiing gjennom mediedekninga.

Nesten alle (94 prosent) seier at dei har brukt nyheitsmedia for å få informasjon om koronakrisa, men 58 prosent seier at dei har brukt informasjonssidene til styresmaktene òg.

– Generelt viser resultata at nordmenn har stor tillit til både styresmakter og medium når det gjeld informasjonen dei får om koronaviruset, seier postdoktor Erik Knudsen, som er fagleg ansvarleg for undersøkinga.

