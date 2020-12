Skien og Porsgrunn innfører lokale koronatiltak

innenriks

Begge kommunar har innført raudt nivå på skulane, og nye grenser for talet på deltakarar på arrangement og samankomstar, skriv Telemarksavisa.

Fritidsaktivitetar for alle over 13 år blir avlyste. Offentlege arrangement innandørs skal no ha maks 20 deltakarar, medan private samankomstar på offentleg stad kan ha maks ti. Butikkar og kjøpesenter skal òg sørgje for at det går an å halde ein meters avstand i lokala.

Porsgrunn går lenger med munnbind

Porsgrunns forskrift, som vart vedteken måndag kveld, går noko lengre enn Skiens i bruk av munnbind. Der Skien berre krev munnbind i situasjonar der det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand, krev Porsgrunn obligatorisk bruk av munnbind på offentlege kommunikasjonsmiddel, taxi og butikkar/kjøpesenter.

I Skien varer tiltaka i første omgang fram til vesle julaftan, 23. desember, medan Porsgrunn har sett 7. januar som sluttdato.

Bamble kommune, som samarbeider tett med dei to andre kommunane i Grenlands-området, har førebels valt å halde skulane sine på gult nivå og ikkje innført ytterlegare smitteverntiltak.

Høgare smittetrykk enn Oslo

Det siste døgnet er det registrert sju nye smittetilfelle i Skien. Laurdag vart det registrert 19 nye tilfelle, som var ny rekord. Til saman er det registrert 109 tilfelle i Skien i desember, og smittetrykket er høgare enn i Oslo.

I Porsgrunn har det ikkje komme nye tal sidan laurdag, men dei var då noko lågare enn i nabokommunen.

Smitteauken gjorde at sjukehusdirektør Tom Helge Rønning ved Sjukehuset Telemark uttrykte frykt for årets julefeiring på eit digitalt pressetreff søndag.

– Med takten som Skien har hittil denne månaden, er vi på meir enn ti gonger nivået som var definert som raudt i vår. Når eg registrerer korleis ein steller seg til smittesituasjonen, er eg uviss på om folk tek dette nok innover seg, sa han.

(©NPK)