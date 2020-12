Uvêr skaper utfordringar etter at høgspentmaster velta – ti kundar har fått tilbake straumen

innenriks

32 kundar stod søndag kveld utan straum, inkludert eit damanlegg til Statkraft og eit flysikringsanlegg eigd av Avinor, etter at minst 16 høgspentmaster hadde velta sidan tysdag førre veke.

– Vi har fått inn straum til eit hyttefeltet med ti hytter, opplyser Stein Øyvind Bystrøm i Stannum AS, selskapet som er ansvarleg for mastene, til NTB måndag ettermiddag.

Bystrøm opplyser at dei no jobbar med frakte utstyr innover mot anlegga til Statkraft og Avinor. Det vil skje i løpet av natta og tysdag morgon. Anlegga blir no drivne på aggregat.

– Første prioritet no er Statkraft og Avinor. Fredag som kjem håpar vi å ha fått straumen opp igjen, seier Bystrøm.

Uvêr

– Men framleis er situasjonen slik at vi ikkje har fått køyrt synfaring på eksisterande høgspentlinje, så om det har havarert meir enn vi trur, er det eit steg i feil retning. Mannskap prøver å komme seg til mastene, men det er snø og 10–11 sekundmeter vind, seier han.

– Men vi skal prøve å få sjå konturar i lysa når det blir mørkt. I løpet av fire timar har vi svar der, seier Bystrøm like etter klokka 15 måndag ettermiddag.

Problema starta allereie tysdag. Først rauk linja og nettet vart drege til éi side. Deretter har is og snø gjort det heile så tungt at sjølv ikkje dei forsterka mastene klarte å halde seg oppe.

Søndag hadde minst 16 høgspentmaster gått over ende. Nøyaktig kor mange er ikkje avklart.

Truleg mørk jul

Resten av dei rundt 20 kundane er primært hyttekundar. Bystrøm tviler på at dei vil få tilbake straumen før jul.

– Vi har full beredskap, både for å sikre det og andre ting som skjer. Det er mykje snøfall og vind, men det skal bli betre tysdag og onsdag. Så håpar vi at vêrvarselet torsdag og fredag tek feil, seier Bystrøm

Dei dagane er det nemleg igjen meldt snø og regn i området.

(©NPK)