5 milliardar ekstra avgiftskroner på alkohol og tobakk

innenriks

I den nye salderinga av budsjettet, som no blir sluttbehandla i Stortinget, kjem det fram nøyaktig kor mykje meir styresmaktene ser for seg å hanke inn i alkohol- og tobakksavgifter i 2020:

* Inntekta frå alkoholavgifter aukar med 2,9 milliardar, samanlikna med tidlegare anslag.

* Inntekta frå tobakk aukar med 2,1 milliardar.

Årsaka er mellom anna at 2020 blir eit historisk godt år for Vinmonopolet.

– Antakeleg vil det bli selt rundt 115 millionar liter gjennom året, mot 82,6 millionar liter i 2019, ein vekst rundt 40 prosent, skreiv selskapet sjølv nyleg.

– Årsaka er stengde grenser mot Sverige, tilnærma full stopp i taxfreehandelen og betydeleg redusert skjenking som følgje av koronatiltaka til styresmaktene.

Bistanden veks

Den sterke auken i alkohol- og tobakksavgifter er berre eitt av mange utslag av koronapandemien på årets budsjett.

Framstegspartiet laga i forhandlingane om budsjettet for neste år mykje bråk om bistandsprosenten på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Partiet sparte i det alternative budsjettet sitt 11,4 milliardar kroner på å kutte bistandsnivået til 0,7 prosent.

Men for inneverande år legg regjeringa opp til å bruke 600 millionar kroner meir enn 1 prosent av BNI på bistand. Pengane kjem som ein del av ei løyving på 1,14 milliardar kroner til det internasjonale arbeidet for å kjempe mot pandemien.

– Det er vel ikkje noko vi ville ha prioritert. Det er fint at ein styrkjer det internasjonale arbeidet for å kjempe mot pandemien, men då kunne ein på den andre sida samtidig ha trekt ned andre satsingar innanfor bistandsbudsjettet, seier Frps finanspolitikar Sivert Bjørnstad til NTB.

Oslo seier nei takk

I budsjettet kjem òg fasiten på kva Oslo har tapt i 2020 på at kommunen seier nei takk til statens «pakketilbod» frå bompengeforliket i fjor.

Det inneber i korte trekk at staten skal auke finansieringsdelen sin av dei store kollektivsatsingane frå 50 til 66 prosent, men at halvparten av auken på 16 prosentpoeng må gå til bompengekutt.

I år taper hovudstaden totalt 604 millionar kroner på at det ikkje blir inngått tilleggsavtale til byvekstavtalen for Oslo-området i 2020 for å følgje opp bompengeavtalen frå 2019.

Av dette ville 277 millionar gått til kollektivsatsing og tilsvarande mykje utgjort bompengekutt.

Bilavgiftene stuper

I budsjettet kjem det òg tydeleg fram kvifor elbilpolitikken – og bilavgifter meir generelt – kjem til å bli ei stor sak i valet til hausten: Inntektene til statskassa stuper.

* Inntekta frå eingongsavgifta fell i år med 2,6 milliardar.

* Samtidig fell inntekta frå vegbruksavgift på diesel med 500 millionar og vegbruksavgifta på bensin med ein tilsvarande sum.

Regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF forhandlar no med Frp på Stortinget om det salderte budsjettet.

Saka skal leverast onsdag, og budsjettet skal etter planen vedtakast laurdag.

2020-budsjettet er framfor alt eit koronabudsjett. Regjeringa har brukt 131 milliardar ekstra oljekroner på tiltak for å motverke negative følgjer for økonomien. Det blir i år brukt 3,9 prosent av Oljefondet, noko som svarer til 392,5 milliardar kroner.

